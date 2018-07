"Kleine moeite, om planten te redden" GEZIN HERGEBRUIKT BIJNA ELKE DRUPPEL SINDS SPROEIVERBOD MATHIAS MARIËN

02u29 0 Oostkamp Het sproeiverbod noopt sommigen tot drastische maatregelen. Bij het gezin van Koen Hallaert uit Oostkamp gaat haast geen druppel water meer verloren. Zo vangen ze onder meer het douchewater op in een grote bak. "Hopelijk krijg ik met dat water mijn buxusplanten opnieuw gezond", glimlacht Koen.

De ene noemt het gek, de andere geniaal. Vast staat dat het gezin van Koen Hallaert op een originele manier met het sproeiverbod omgaat. Hun gazon krijgt geen regen- of leidingwater, maar wel alles was normaal naar de riolering instroomt. De werkwijze is relatief eenvoudig.





Moet iemand van het gezin zich douchen? Dan gaat die in een blauwe bak staan. Het water dat normaal via de afvoer wegloopt, wordt zo opgevangen. "Ik begrijp dat sommige mensen ons gek zullen verklaren. Maar we moeten nu eenmaal inzien dat de droogte een probleem is. En ja, ik wil graag mijn buxusplantjes redden waar ik twintig jaar voor heb gespaard", aldus Hallaert.





Grote tonnen

Het douchen is slechts één van de maatregelen die het gezin neemt. Moet iemand zich scheren, wassen of de tanden poetsen? Dan wordt een emmer in de lavabo gezet om het water op te vangen. Werkelijk overal staan emmers klaar. "Op zich is het douchen in zo'n bak niet lastig. Het is iets minder comfortabel, maar dat nemen we er graag bij. Ook onze kinderen, ja. Ze zijn nu 17 en 13 jaar en beseffen dat de droogte om maatregelen vraagt", vertelt Koen. "Eigenlijk kost het geen enkele moeite, maar het resultaat is wel verbluffend. Het is werkelijk ongelofelijk hoeveel water je per douchebeurt kan hergebruiken." Een ruwe schatting leert dat er pér douchebeurt pér persoon tot 15 liter kan gerecycleerd worden. "Dat water gieten we dan over in grote tonnen. Na 20 uur gaan we dan richting tuin om de planten water te geven. Hoe lang we dit zullen volhouden? Toch minstens tot mijn buxusplanten er weer bovenop zijn. Ik heb daar twintig jaar voor gespaard", lacht Koen.





Wasmachine

De grootste hoeveelheden water komt trouwens niet van de douche, maar wel van het wasmachine. Per wasbeurt verzamelt het gezin 35 liter. "Het is toch beter zo dan dat het water wegloopt in de riolen? Om planten water te geven, is het perfect. Ik kan het iedereen aanraden. Dagelijks recycleren we als gezin minstens 140 liter. Geloof me: onze gewassen zijn me dankbaar. Al mag het van mij héél snel beginnen regenen", besluit Koen Hallaert met een knipoog. En de kinderen? Die vinden het uiteindelijk allemaal oké.