"Het is zalig thuiskomen op deze manier" KOEN NAERT KRIJGT WARM WELKOM VAN BUREN IN PATERSONSTRAAT SIEBE DE VOOGT

14 augustus 2018

02u43 0 Oostkamp Europees kampioen marathon Koen Naert is weer thuis in de Patersonstraat in Moerbrugge. Zijn buren verwelkomden hem gisteren met een groot spandoek en ballonnen in de kleuren van de Belgische vlag. "Het is plezant thuiskomen zo", reageert Koen. "De warmte in deze straat is een van de redenen waarom ik hier zo graag woon."

Europees marathonkampioen Koen Naert is al meer dan acht uur onderweg van Berlijn, als hij gisteren omstreeks 17.30 uur samen met echtgenote Elise Cappelle de Patersonstraat in Moerbrugge indraait. Zijn 19 maanden oude zoontje Finn volgt een tiental minuten later met z'n schoonfamilie. Net als op de luchthaven in Zaventem valt hij meteen in de armen van z'n papa. "We hebben elkaar dan ook erg hard gemist", vertelt de marathonloper. "Enerzijds is het jammer dat hij er in Berlijn niet bij was, maar anderzijds had hij het wellicht maar half beseft."





De buren van Koen verwelkomen hun Europese kampioen met ballonnen in de Belgische driekleur en overladen hem bij z'n thuiskomst met felicitaties. Aan zijn oprit hingen ze een groot spandoek uit. "Naert schijnt is Koen Europees kampioen", staat er te lezen.





"Oostkamp leuke gemeente"

"Zo'n ontvangst doet enorm veel deugd", zegt Koen. "Het is enorm plezant om op deze manier thuis te komen. De warmte in deze straat is een van de redenen waarom ik hier zo graag woon. De mensen in deze buurt zijn altijd vriendelijk. Ik train uiteraard vaak in de buurt of langs het kanaal Gent-Brugge-Oostende en word onderweg altijd enorm begroet. Oostkamp is een leuke gemeente."





Drie kilogram bijkomen

De Europese marathonkampioen kreeg de voorbije 24 uur een karrenvracht aan felicitaties. Hij is nog steeds niet helemaal bekomen. "Ik kreeg de inbox van mijn gsm niet geledigd. Zo vol zat hij. Het is ongelooflijk wat er sinds gisteren allemaal gebeurd is. Je wordt gewoon geleefd. De aankomst in Zaventem zal ik nooit meer vergeten. Na de Olympische Spelen in Rio was het al bijzonder, maar toen had ik natuurlijk nog geen medaille." De komende drie weken gaat de riem voor Koen er voor even af. "Al trek ik vanavond nog even m'n loopschoenen aan om wat los te lopen", lacht hij. "Daarna ga ik ten volle genieten van m'n gezin. Hen heb ik de voorbije maanden tijdens m'n voorbereiding genoeg moeten missen. Samen met onze buren Renzo en Sara trekken we er voor even tussenuit naar de Dordogne. En een frietje mag natuurlijk ook niet ontbreken. Ik moest voor deze marathon vlijmscherp staan en moet nu zeker drie kilogram bijkomen om gezond te blijven." Deze zomer staan Koen nog flink wat huldigingen te wachten. Onder meer de gemeente plant een huldiging en ook in de Patersonstraat wordt mogelijk nog een barbecue gehouden.