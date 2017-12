"Haar leukemie bracht ons dichter bij elkaar" TOEKOMST LACHT GEZIN VAN KLEINE MONA (7) OPNIEUW TOE SIEBE DE VOOGT

02u24 0 Benny Proot Elfi Vandenabeele en Kevin De Grande met kinderen Beau en Mona, die leukemie overwon. Oostkamp De amper 7-jarige Mona De Grande uit Waardamme vocht het afgelopen jaar tegen acute leukemie. De behandelingen heeft ze achter de rug en sinds de paasvakantie gaat ze opnieuw deeltijds naar school. Samen met haar broertje en ouders kan Mona voor het eerst opnieuw genieten van de feestdagen. "Het voorbije jaar heeft ons allemaal dichter bij elkaar gebracht."

Oudejaarsavond 2016. Kevin De Grande (35) en Elfi Vandenabeele (35) brengen de laatste uren van het jaar samen met hun twee kinderen noodgedwongen thuis door. Bij hun dochtertje Mona (7) werd vier maanden eerder acute lymfatische leukemie (ALL) vastgesteld. "Dit jaar hebben we maar één wens", schreven haar mama en papa toen op Facebook. Dat hun dochtertje zou genezen. Meer verlangden ze niet van 2016. Een moeilijke periode diende zich aan voor het hele gezin.





RV

Negentig procent

Nu zijn de vooruitzichten een pak rooskleuriger. Mona sloot dit voorjaar haar intensieve behandeling van 6 maanden met succes af en gaat sinds de paasvakantie opnieuw deeltijds naar school in VBS De Sprong. "Voor haar is het fantastisch dat ze opnieuw bij haar vriendinnetjes kan zijn", vertelt mama Elfi Vandenabeele (35). "Het betekent erg veel voor Mona. Haar klas beleefde de hele periode mee, aangezien ze deeltijds les kreeg via Bednet toen ze thuis zat. Ze zagen Mona veranderen van een frêle meisje met lang haar, naar wie ze was na de intensieve behandeling. Het maakte de schok na de paasvakantie veel minder groot. Ook de school deed er alles aan om Mona mee te betrekken bij wat er zich afspeelde. Zo zorgden ze er dit voorjaar voor dat ze het carnavalsfeest van thuis uit kon meevolgen via FaceTime en kwam haar vaste leerkracht uit het eerste leerjaar, juffrouw Sara, tweemaal per week twee uur thuis lesgeven. Het heeft er mee voor gezorgd dat Mona haar eerste leerjaar kon afsluiten met meer dan 90 procent!"





Kevin en Elfi kregen de diagnose te horen op 18 augustus. De ziekte van hun dochter zette hun hele leven op z'n kop. "Terwijl we het harde nieuws trachtten te verwerken, moesten we ook ineens heel wat zaken regelen", zegt Kevin. "Mona moest regelmatig naar het ziekenhuis gebracht worden. En daarnaast moesten we ook opvang zoeken voor haar broertje Beau (5). We hebben er steeds over gewaakt dat ook hij nog de nodige aandacht en zorg kreeg."





Veel hulp

Elfi werkt als maatschappelijk werkster bij de gemeente Oostkamp, maar is sinds de diagnose van Mona thuis. "Anders zou ik het niet kunnen bolwerken. Het is ons kind, dus is het maar logisch dat we er zijn voor haar. Tijdens de intensieve fase mocht Mona met niemand in contact komen. Iedere dag moest ik heel het huis poetsen en alles ontsmetten. Het was zwaar, maar we moesten erdoor. We kregen ook veel hulp van vrienden en familie. Dat was echt hartverwarmend." Kevin en Elfi deden er het voorbije jaar alles aan om het leed van hun dochter te verzachten. De vader scheerde zelfs zijn haar af, toen Mona het hare verloor door de chemokuren. "Deze hele periode heeft ons als koppel en als gezin dichter bij elkaar gebracht", zegt hij. "We staan nu volledig anders in het leven. Zaken waar we ons vroeger aan konden ergeren, lijken nu zo banaal. In het begin hadden we het als koppel moeilijk omdat we op een andere manier met ons verdriet omgingen. We beseften evenwel dat het belangrijk was om te blijven babbelen over onze gevoelens en zijn er uiteindelijk sterker uitgekomen. Ook Mona en Beau gaan nu voor elkaar door een vuur. Haar broertje was de enige met wie Mona tijdens haar isolatieperiode kon spelen. Ze hebben daardoor een erg speciale band gekregen."





Feesten

De eindejaarsfeesten betekenen voor het gezin een nieuwe start. "We pikken de draad weer op. Oudejaarsavond brengen we, zoals voor de ziekte van Mona, gezellig door bij twee andere koppels die ook kindjes hebben. Dat wordt voor Mona iets om naar uit te kijken. Het zijn allemaal dingen die we moesten missen. Mona moest enorm op haar voeding letten en was erg gevoelig voor infecties. Sinds ze weer naar school mag, zijn een aantal maatregelen gelukkig al enigszins versoepeld. We hebben hier bij ons thuis nogal wat etentjes gehad afgelopen zomer! Onze 'schade' is ruimschoots ingehaald", lachen Kevin en Elfi.





Toch blijft het koppel voorzichtig met het maken van toekomstplannen. "Onze dochter zit momenteel nog in de zogenaamde "onderhoudsfase" van anderhalf jaar. Ze moet wekelijks nog een bloedcontrole ondergaan en dagelijks een chemopil innemen. Om de vier weken moet Mona nog voor een behandeling naar Gent. De ene keer wordt de chemo daarbij rechtsreeks in het ruggenmerg ingespoten, de andere keer gaat het om een baxterkuur, gecombineerd met cortisone. Vooral van die laatste kuren heeft ze nog last. We blijven dus voorzichtig. Enerzijds is er de opluchting, maar anderzijds blijft nog de vrees dat na iedere controle slecht nieuws kan volgen. Sowieso nemen we ons dagelijkse leven wel weer op. Mona doet weer aan ballet en onlangs gingen we met Make-a-Wish nog drie dagen naar Disneyland Parijs. Onze dochter gaat graag naar Frankrijk, dus een langere reis maken zal er volgend jaar hopelijk ook nog eens van komen."





Dichtbundel

Elfi schrijft al enige tijd haar gevoelens van zich af in gedichten. Onlangs bracht ze haar tweede dichtbundel 'In de marge' uit. "Schrijven helpt me alle gebeurtenissen een plaats te geven. Deze bundel gaat weliswaar niet over de voorbije zestien maanden. Een dergelijk boek komt er pas op het moment dat alles verleden tijd is. De kostprijs van een bundel is 18 euro en per verkocht exemplaar gaat er 1 euro naar de vzw Kinderkankerfonds." Bestellen kan via Elfi's auteurspagina www.facebook.com/auteur.elfivandenabeele.