"Eindelijk nationale erkenning" FAMILIE VAN JACQUELINE COMPERNOLLE APETROTS OP NIEUWE VOORSTELLING BART HUYSENTRUYT

26 november 2018

02u23 0 Oostkamp Actrices Danni Heylen en Linda De Ridder trekken Vlaanderen rond met een voorstelling, volledig gebaseerd op de sketches van Jacqueline Compernolle. De 90-jarige Brugse comédienne kon de première niet bijwonen, maar vindt de erkenning fantastisch. "Ze is in de wolken", zegt haar zoon Vincent Lescouhier.

Zaal De Valkaart in Oostkamp zat zaterdagavond helemaal vol voor de première de two women-show van 'Heylen & De Ridder'. De Antwerpse actrices Danni Heylen (beter bekend als Pascale uit FC De Kampioenen, red.) en Linda De Ridder (zus van Sven, red.) brengen in verschillende sketches billenkletsers die ooit geschreven en gebracht werden door Jacqueline Compernolle. De Brugse comedienne, geboren in Oostkamp, was de voorbije decennia enkel in de Brugse regio actief. Ze startte met haar shows op haar 64ste, net na de dood van Willy Lustenhouwer. "Mama boekte de Stadsschouwburg voor twee dagen, hoewel ze nog niks op papier had. Maar ze pakte de zaal in alsof het niks was", herinneren haar kinderen Vincent en Annemie Lescouhier zich nog. Tot haar 86ste vulde Jacqueline het podium met eerst haar dochter, en later haar zoon. Ze brachten de Bruggeling aan het lachen met hilarische sketches.





Enorme erkenning

Vijf van haar shows zijn geregistreerd bij auteursvereniging Sabam. Onder impuls van De Komedie Compagnie werd dat werk van onder het stof gehaald en kregen de dialogen een Antwerpse tongval. "Ik heb nog met Jacqueline op een podium gestaan", zegt Dirk Van Vooren van De Komedie Compagnie. "Het is humor die overal in Vlaanderen werkt, als het maar goed gebracht wordt." De zaal in Oostkamp kon de voorstelling wel smaken. "Maar het doet toch een beetje vreemd aan om de sketches in het Antwerps te horen", moest zoon Vincent Lescouhier toegeven. "Ik ken haar werk natuurlijk helemaal uit het hoofd. Dit is natuurlijk een enorme erkenning voor onze mama. We hebben het haar verteld en ze was apetrots."





In het echt

Tegenwoordig verblijft Jacqueline (90) in rusthuis Rusterloo in Beernem. Ze is er na een val opgenomen en sindsdien wat achteruit gegaan. Ze kan het rusthuis nog moeilijk verlaten. Maar af en toe is ze ook gewoon nog haar oude zelve. "Ze zou het rusthuis op stelten durven te zetten met haar humor", glimlacht dochter Annemie. "Gek genoeg maakt ze bijna al die situaties uit haar sketches nu in het echt mee. Het is alsof ze haar eigen leven voorspelde."





Na de voorstelling moest zoon Vincent toegeven dat het opnieuw begint te kriebelen om zelf op een podium te staan, iets wat hij jarenlang met zijn moeder deed. "Misschien volgend jaar al", zegt hij. "Ik ben al aan het schrijven. En dan doet mijn dochter Lore ook mee."