"Alles uit de kast om vijver te behouden" OPNIEUW PETITIE GESTART TEGEN DEMPEN ERKEGEMSE PUT SIEBE DE VOOGT

13 april 2018

02u36 0 Oostkamp De omwonenden hebben opnieuw een petitie gelanceerd tegen een verkaveling van de Erkegemse put in Oostkamp. Twee jaar nadat z'n eerste aanvraag werd verworpen, trok de eigenaar nu naar de provincie om de put te mogen dempen.

'Het actiecomité Erkegemse put', waarin buurtbewoners zich verenigen tegen de verkaveling van de visvijver in Oostkamp, voert weer volop strijd. Twee jaar nadat ze met succes de plannen van eigenaar Dirk Paridaen tegenhielden, hebben de omwonenden opnieuw een online petitie gelanceerd. Al 330 mensen zetten intussen hun virtuele handtekening.





Andere tactiek

Reden van de nieuwe actie is een nieuwe aanvraag die Paridaen op 26 maart indiende bij de provincie. "Het gaat om een aanvraag tot het gedeeltelijk dempen van de vijver", verduidelijkt Nico Vanhaecke van het actiecomité. "Op hetzelfde moment vroeg hij een verkavelingsvergunning aan bij de gemeente, maar die werd meteen afgewezen. Het is duidelijk dat er deze keer enkel een andere tactiek toegepast wordt. De plannen zijn immers dezelfde. Als de provincie de grondwerken goedkeurt, wordt de vijver dichtgegooid en is het slechts een kwestie van tijd voor er bebouwing komt. Twee jaar geleden hebben we zwaar geargumenteerd tégen de bebouwing, maar die is momenteel nog niet opgenomen in het dossier. Dat maakt het voor ons als actiegroep moeilijker."





Groen behouden

De eigenaar van de Erkegemse put wil de visvijver nabij de op- en afrit van de E40 in Oostkamp verkavelen om er nadien zestien woningen op te bouwen aan de kant van de Erkegemstraat en de zijkant van de Wollestraat. "De omvang van de vijver bedraagt 2,3 hectare en volgens de eigenaar zou 0,8 hectare behouden blijven. Dat deel zal echter volledig omheind worden en bijgevolg niet meer zichtbaar zijn vanaf de straat", zegt Vanhaecke. "Als hij van de provincie de vergunning krijgt om de grondwerken uit te voeren, heeft de eigenaar alles op zak om een verkavelingsvergunning te verkrijgen. Wij zullen er dan ook alles aan doen om deze omgevingsvergunning tegen te houden en zoveel mogelijk bezwaren indienen tijdens het huidige openbaar onderzoek. We namen daarvoor ook al een advocaat in de arm. De Erkegemse put ligt hier al 86 jaar en dit stukje groen mag niet uit onze wijk verdwijnen." Nog tot en met 24 april kunnen bezwaren worden ingediend tegen de aanvraag van de eigenaar. Die wil in de huidige stand van de procedure geen commentaar kwijt.