Zomerse parkconcerten in pastorijtuin 01 augustus 2018

De gemeentelijke Cultuurdienst van Oosterzele organiseert vier gratis parkconcerten op donderdagen 2, 9, 23 en 30 augustus in de pastorijtuin van Moortsele aan het Sint-Antoniusplein.

De parkbar wordt telkens uitgebaat door een Oosterzeelse vereniging. Dit jaar zorgen Samana, de moni's van Speelplein Kriebelplezier, Natuurpunt en vzw On Stage voor de bediening. Op donderdag 2 augustus om 20.30 uur treedt Stephanie Struijk en haar band aan. Zij is een Nederlandse singer-songwriter. Wim Claeys brengt op zijn onnavolgbare manier oude en nieuwe Gentse folksongs tot leven op zijn cd "Wim Claeys, een Schuune bende" op 9 augustus.





Vrijdag, dat is één zanger en gitarist Michiel D'Haeze en drie blazers, met een grotendeels Nederlandstalig repertoire gaande van swingende blues tot melancholische folk. De muzikanten uit Bottelare palmen op 23 augustus het podium in. En Geert Noppe (Yevgueni) brengt met Walrus geen kleinkunst, en ook geen rock, maar iets halverwege: verfijnde, alternatieve pop in een cryptisch Nederlands op 30 augustus. (DVL)