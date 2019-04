Zevende generatie vrouwen steekt Balegemse jenever in nieuw jasje Didier Verbaere

15 april 2019

15u33 3 Oosterzele Bij de Stokerij Van Damme in Balegem zetten dochters Sofie, Eva en Ilse Lampaert mee hun schouders onder het familiebedrijf van de Balegemse jenever. De dochters van Ludo en Dominique zijn de zevende generatie vrouwen in de 157 jaar lange geschiedenis van de ‘Balegemse’. Zij lanceren meteen ook een nieuwe huisstijl voor de jenever.

Stokerij Van Damme vierde in 2012 haar 150ste verjaardag en sinds 2010 is de stookinstallatie beschermd erfgoed. De Balegemse graanjenever is sinds 1997 ook een geregistreerd geografisch streekproduct. De voorbije 25 jaar bouwden Ludo en Dominique Lampaert ook verder aan de toekomst van hun bedrijf. Naast de boerderij en de stokerij openden ze een bed-and-breakfast met zes kamers, een jeneverwinkel en een koffiehuis dat elke dag open is. De stokerij groeide verder uit tot een toeristische trekpleister. En nu komen ook de drie dochters mee aan het hoofd van het familiebedrijf op Issegem.

De ziel is gebleven, de stijl is nieuw, de look hedendaags Ilse Lampaert, Stokerij Van Damme

“De ziel is gebleven, de stijl is nieuw, de look hedendaags. Het groene glas van de fles ruilden we voor helder glas en we hebben een nieuw etiket ontworpen. Met de vertrouwde pentekening als een knipoog naar het verleden”, zegt Ilse Lampaert. “We laten onze jenever niet inslapen en gaan de Balegemse een boost geven. We willen onze ‘eau de vie’ ook beter in de markt zetten als kwaliteitsproduct bij de trendsetters, meerwaardezoekers, hipsters en feestvierders. Er komen meer verkooppunten in speciaalzaken en kwalitatieve supermarkten met geschenkverpakkingen en onze limited edititions met houtrijping”, vertelt Ilse. Kortom de druppel maakt plaats voor een hippe borrel. Op de vernieuwde website komen ook gepersonaliseerde cocktails.

Zeven generaties vrouwen

De Balegemse jeneverstokerij is uniek op vele vlakken. Het is de enige warme landbouwstokerij in de Benelux waar van de korrel tot de borrel alles ter plaatse geteeld en gestookt wordt. En dit sinds 1862. Her erf van de boerderij wordt sindsdien steeds beheerd door sterke vrouwen. En dit reeds zeven generaties lang. De eerste eigenares Coletta Boxstaele, echtgenote van boer Henricus De Backer, had een neus voor commercie en begon met het stoken van de jenever als belangrijkste activiteit. Pas in 1929 kreeg de Stokerij Van Damme haar naam toen Henri Van Damme de hoeve in handen kreeg. Samen met zijn vier zussen.

In 1993 kwam de huidige familie van Ludo Lampaert op het erf. Met zijn West-Vlaamse landbouwersdochter Dominique en hun drie dochters dus de zevende generatie sterke vrouwen in Balegem. Samen bouwden ze de boerderij uit tot een modern bedrijf met toeristische troeven in het landelijke Balegem. En samen bedachten ze ook de nieuwe huisstijl met een elegante en transparante fles voor de klare graanjenever van 31%, de Vieux Système O’de Flander van 41 procent en de klare van 54 procent voor de durvers. Er zijn ook een citroen en kriekenjenever van 20 procent in het aanbod. Ook het etiket kreeg een frisse touch voor betere herkenning in de winkels. Daar krijgen ze een plaats naast de Steam Gin uit Balegem en de advocaat van de boerderij. Alle info op www.stokerijvandamme.be.