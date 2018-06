Zeven dagen zomerkermis 26 juni 2018

02u47 0

De Windeekse Groenbuiken starten de 11de editie van de zomerkermis in Scheldewindeke al op donderdag 28 juni, met de WK-match tussen Engeland en de Rode Duivels op groot scherm. "Dit is een gezamenlijke organisatie van het kermiscomité met KVV Windeke", zegt Filip Michiels van De Windeekse Groenbuiken. Op vrijdagavond vanaf 18.30 uur komen enkele toppers naar het Marktplein: de KetnetBand en Dizzy Fingers. Op zaterdag trekken de Groenbuiken met fanfare én met hun reus en enkele reuzen uit buurgemeenten de straat op voor een tocht langs de cafés. Op zondagmorgen kan iedereen aanschuiven voor het dorpsontbijt tussen 8 en 11 uur. Dinsdag organiseert ziekenzorg Scheldewindeke een ontspanningsnamiddag voor de senioren. De slotdag op woensdag start met de jaarlijkse braderie met aperitiefstand van de Windeekse Groenbuiken. Vanaf 16 uur wordt de kermiskoers op gang getrokken met live-optredens. Na aankomst van de renners is er nog een afsluitend optreden van 'The Wranglers'. (DVL)