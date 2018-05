Zesdaagse kermis in Oosterzele 17 mei 2018

Morgen start de zesdaagse kermis in Oosterzele. Het vernieuwde kermiscomité zette maar liefst 64 activiteiten op de agenda met heel wat sportieve evenementen, live muziek, een knallend vuurwerk en een gezellige aperitief en Breughelbuffet voor het hele dorp. De zesdaagse heeft een nieuwe en sportieve blikvanger want op zaterdag 19 mei kan je in het centrum een wielerwedstrijd achter derny's volgen. Net zoals bij de Zesdaagse in het Kuipke in Gent. "Aanvankelijk was er een negatief advies van de politie maar met de nodige verkeersmaatregelen, konden we dit evenement toch goedkeuring bezorgen", weet burgemeester Johan Van Durme (CD&V). Zondag is er een grote rommelmarkt op het Dorp en Windekekouter vanaf 8 uur en is er kinderanimatie en grime aan de tent. Op maandag wordt het hele dorp opnieuw verwend op een grote Kermisreceptie aan de tent van Con Animo met gratis cava, breughelbuffet en ijsjes. Om 22.30 uur trakteert het gemeentebestuur op een muzikaal vuurwerk. En dinsdagavond is er de 43ste avondmarkt. "Onze gedachten zullen die avond bij onze peetvader Julien Lenssens zijn die de eerste avondmarkt organiseerde maar er na zijn overlijden niet meer bij zal zijn", weet voorzitter Magerman van het kermiscomité. Alle info op www.sinksenoosterzele.be. (DVL)