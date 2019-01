Wouter Deprez brengt Levend en Vers voor bosuitbreiding Didier Verbaere

17 januari 2019

15u15 1 Oosterzele Wouter Deprez brengt op 23 april in Oosterzele zijn nieuwe voorstelling Levend & Vers. De opbrengst van deze avond gaat integraal naar bosuitbreiding in Oosterzele, Merelbeke en Melle.

Al vele jaren bestaan er plannen om de Makegemse bossen en het Aelmoeseneiebos uit te breiden en met elkaar te verbinden. Alle partners, waaronder Natuurpunt, BOS+ en de verschillende overheden, zijn ondertussen samengebracht door voormalig gouverneur Jan Briers. Momenteel wordt bekeken hoe iedereen kan bijdragen om tot een groter gebied te komen, waar natuur, landbouw en recreatie samengaan.

Natuurpunt Oosterzele, Natuurpunt Boven-Schelde en BOS+ sloten een ‘green deal’ om samen meer bos en natuur te realiseren in de regio. Om de nodige fondsen te verzamelen, overtuigden ze Wouter Deprez voor de benefietvoorstelling. Tickets kosten 25 euro en zijn te bestellen via de website van GC De Kluize (onder vereniging), via e-mail (reservaties@oosterzele.be), telefonisch op het 09/ 363.83.30 of in GC De Kluize.