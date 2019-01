Wintersprookjes in Gijzenzele Didier Verbaere

07 januari 2019

17u31 0 Oosterzele Op zaterdag 12 en zondag 13 januari brengt het Scheldeoffensief in Gijzenzele vier voorstellingen van Wintersprookjes, een herwerking van Th e Winter’s Tale van William Shakespeare. De rollen worden gespeeld door acteurs met een beperking aangevuld met lokaal talent.

Eerder was er een soortgelijk locatie project in de thuisbasis Merelbeke. De voorstelling in Gijzenzele is een extra-large uitvoering met gast-acteurs uit OC De Beweging in een regie van Frank Dierens en in samenwerking met het amateurtheatergezelschap De Platte Beurzen uit Moortsele. Zij voorzien Wintersprookjes van een extra proloog en epiloog en brengen het publiek, telkens 80 personen, letterlijk langs de verschillende scènes van het stuk.

“Een aanvullend pop-koor smeert nu reeds de kelen en de breimoeders zorgden voor een 100 meter lange sjaal waarin het publiek letterlijk verwarmd wordt”, zegt David De Landsheere van Gemeenschap Centrum De Kluize. Het is de derde maal dat De Kluize op locatie trekt. “Vanaf de start wilden we letterlijk buiten de lijntjes kleuren en naar buiten trekken. Eerst was er de voorstelling in de steengroeve van Balegem. Twee jaar geleden volgde de voorstelling Buiten de Lijnen op het vliegveld van Scheldewindeke. En nu is er Wintersprookjes”.

Het Scheldeoffensief brengt goesting en talent bij mensen met een beperking naar boven en deelt dit met een publiek. Regisseur Frank Dierens en artistiek leider An Van den Bergh richtten de vzw pas in 2017 op en is nu op toer met hun eerste grote productie. Ze verzamelden spelers uit zes centra met een beperking uit Wetteren, Oosterzele, Merelbeke en Oudenaarde en brengen het theaterstuk ook in die gemeentes.

In Gijzenzele zijn er vier voorstellingen op zaterdag 12 en zondag 13 januari telkens om 16 en 19 uur. Deze starten aan het zaaltje op het Sint-Bavoplein in Gijzenzele en trekken naar de terreinen van de voormalige stoelen fabriek en de Kerkwegel. Onderweg mag je spektakel, brandstapels en galgen verwachten. Op het einde wacht dampende soep. Er zijn nog tickets beschikbaar aan 12 euro (standaard) en 10 euro (reductietarief) via de Cultuurdienst, reservaties@oosterzele.be en op www.gcdekluize.be. Later zijn er ook voorstellingen in Wetteren (9 en 10/02) en Oudenaarde (15 en 16/03).