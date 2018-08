Windekemolen maalvaardig 25 augustus 2018

De Windekemolen op de grens van Scheldewindeke en Balegem is na 59 jaarstilstand opnieuw maalvaardig. De staakmolen kent een lange geschiedenis. Reeds in 1644 was er sprake van een houten korenmolen op die plaats. De molen brandde uit, werd beschadigd tijdens de oorlogen en uiteindelijk definitief stilgelegd in 1959. De eigenaar schonk de molen in 1973 aan de provincie. Zij investeerde nu 365.000 euro om de molen weer te laten malen. Eind januari werden nieuwe molenwieken geplaatst en ondertussen is het hele binnenmechanisme gerestaureerd. Op 1 september om 11 uur zal de molen officieel in gang worden gezet. Hij is nadien ook te bezoeken op Open Monumentendag op zondag 9 september en op de Oost-Vlaamse Molendag op 7 oktober. (DVL)