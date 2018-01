Windekemolen kan na 59 jaar weer malen 31 januari 2018

Na 59 jaren van stilstand, zal de Windekemolen op de grens van Balegem en Scheldewindeke, binnenkort weer draaien en malen. Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen is volop bezig met de restauratie van de unieke molen. Maandag plaatste de aannemer 'het kot' of de molenkast en bevestigd opnieuw de wieken. De komende maanden maakt het Provinciaal Molencentrum Mola de molen weer maalvaardig. "Tegen de lente zal deze molen weer in volle glorie hersteld zijn en regelmatig open zijn voor het publiek", zegt gedeputeerde Alexander Vercamer, peter van het project. In 1644 was er reeds sprake van een molen op die locatie. In 1910 brandde hij volledig af na een blikseminslag en werd hij heropgebouwd. Ook in de Tweede Wereldoorlog raakte hij ernstig beschadigd na beschietingen. De molen bleef nadien malen tot in 1959 en viel toen stil. In 1978 werd hij als monument beschermd en vorig jaar startte de restauratie. De provincie investeert 365.050 euro in het project. (DVL)