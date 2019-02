Wijkcomité wil geschiedenis van Den anker in beeld brengen Didier Verbaere

14 februari 2019

09u49 0 Oosterzele De vzw Ankervrienden Oosterzele start een heemkundig project met als titel ‘Het zijn er van den Anker’. Den anker is een landelijke wijk in Oosterzele met ongeveer 1200 inwoners. Het comité wil een boek uitgeven en een foto expo organiseren.

“In eerste instantie wordt een fotoboek uitgegeven over leven en werken op de Anker tussen WOII en het jaar 2000. Het tweede luik is een tentoonstelling in de Ankerkerk op 7, 8, 14 en 15 september. Daar willen we de wijk Anker tonen in beelden van toen en nu. Het Ankerschooltje krijgt hier ook een prominente plaats met tal van klasfoto’s van voorbije decennia én een verslag van hun pedagogische bijdrage aan het project. Bovendien krijgen plaatselijke kunstenaars en ambachtslui van de Anker de gelegenheid hun kunstwerken te tonen aan het publiek”, zegt Monique Roels van het comité.

Plaatselijke kunstenaars en ambachtslui die willen meewerken, kunnen zich aanmelden. En wie nog foto’s of documenten, reclamefolders en facturen van plaatselijke stielmannen heeft over Den Anker uit deze periode kan deze ter beschikking stellen. Alles wordt uiteraard terugbezorgd. Info bijLut De Block (lutdeblock@telenet.be en 0496/81.36.55.) en Monique Roels (monique_roels@hotmail.com en 0471/03.42.68.)