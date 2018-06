Werkstraf voor agressieveling die korpschef Rhode & Schelde halfdoof sloeg 12 juni 2018

02u35 0 Oosterzele Een man uit Balegem is veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur nadat hij korpschef Yves Asselman van de politiezone Rhode & Schelde halfdoof heeft geslagen tijdens 'Bruisend Balegem'. Zijn maat werd vrijgesproken op basis van twijfel.

De gemoederen raakten op 15 augustus 2016 verhit voor het optreden van Stan Van Samang. Een mensenmassa zakte af voor de populaire zanger, waarop de politie besloot het plein af te sluiten. Niet iedereen had even veel begrip voor de maatregel. Ignace R. kon zich na drie eerdere pogingen niet meer houden en betrad toch de afgesloten feestzone. Een securityagent werkte de man tegen de grond en hield hem in bedwang voor het oog van zijn vrouw en kinderen.





De korpschef, in burgeruniform maar wel met dienstkaart om de hals, kwam bemiddelen. "Plots kreeg ik een harde slag langs achteren. Het voelde aan als een schop. Ik viel op de grond, maar bleef ter plaatse omdat ik mijn team niet wilde achterlaten." Boosdoener was volgens Asselman en vijf collega's Koen S. "Daarna gingen die twee lopen, maar ze geraakten niet weg. Ze duwden dan maar een hek op mij, waardoor ik hard ten val kwam."





De korpschef kon ruim twee maanden niet werken. Zo brak hij bij de val met het hek zijn staartbeen en liep hij door de slag voor zestig procent gehoorschade op. "Ik moet nu een gehoorapparaat dragen. Sinds het voorval heb ik ook tinitus (waardoor hij zijn muzikale hobby moest stop zetten, red.) en moet ik medicatie nemen omdat ik anders niet in slaap geraak. De korpschef kreeg een provisionele schadevergoeding van 2.500 euro. (JEW)