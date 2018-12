Warmste Week in korte Broek Didier Verbaere

22 december 2018

Robbe, een leerling van het 2de leerjaar op de Vrije Basisschool van Balegem, draagt sinds 1 september door weer en wind een korte broek ten voordele van de Warmste Week en Music For Life. Per dag in blote benen liet hij zich sponsoren en haalde zo al meer dan 700 euro op voor het goeie doel. Afgelopen vrijdag daagde hij zijn leerkrachten en medeleerlingen uit om eveneens in korte broek naar school te komen en hem een dag te steunen.