Warm soepmoment voor Warmste Week Didier Verbaere

13 december 2018

14u51 0

In De Kluize in Oosterzele verzamelden deze middag een 50-tal werknemers van gemeente, OCMW en gemeentescholen voor een warm soepmoment ten voordele van de Warmste Week. Gemeentebesturen van Vlaamse Ardennen en Denderstreek zamelen geld in voor Streekmotor23 in samenwerking met het Peloton Café en het Centrum Ronde Van Vlaanderen. Streekmotor23 is een fonds dat lokale initiatieven steunt die mens en omgeving ten goede komen. De gemeentebesturen van het forum trakteerden op soep en brood en storten de kosten ervan ook nog eens cash in het fonds. Alle info over de projecten op www.streekmotor23.be.