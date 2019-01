Wachten op digitaal inschrijven voor jeugd- en sportkampen Didier Verbaere

09 januari 2019

De gemeenteraad van Oosterzele keurde op 30 mei 2018 unaniem een voorstel goed om werk te maken van een digitaal inschrijvingssysteem voor jeugd- en sportkampen. Oppositiepartij Open Vld Plus had het punt op de agenda geplaatst en vraagt om hier ook dringend werk van te maken.

“Het was de bedoeling om de inschrijvingen voor de krokus- en paasvakantie 2019 voor de eerste maal online te laten verlopen. Deze week werden de brochures voor de komende krokus- en paasvakantie rondgedeeld aan de inwoners. Leerlingen kregen ze mee op school. Daaruit blijkt dat het digitaal inschrijvingssysteem nog niet start bij deze inschrijvingsronde. De ouders moeten dus opnieuw op een speciale inschrijvingsdag op zaterdag 19 januari een nummertje trekken met nadien een mogelijkheid om fysiek in te schrijven in het gemeentehuis”, luidt de kritiek van raadslid Ruben De Gusseme.

Open Vld plus zal het bestuur de vraag stellen vanwaar de vertraging komt in het dossier. Alle schepenen die mee het beleid uitzetten vorige legislatuur zijn momenteel nog in functie. “We hopen dat zeker tegen de zomervakantie de inschrijvingen wél digitaal kunnen verlopen. En dat men zich dan niet verschuilt achter het gegeven om het digitaal inschrijvingssysteem de eerste keer te gebruiken bij een grote inschrijvingsdag als die voor de zomervakantie. Anders is er opnieuw sprake van bijna een jaar uitstel”, besluit fractieleider Filip Michiels.