Waarnemend gouverneur verwerpt klacht Groen over ontwerp N42 Didier Verbaere

20 maart 2019

15u38 0 Oosterzele De klacht van gemeenteraadsleden Barbara Redant en Roswitha Gerbosch van oppositiepartij Groen tegen het gemeenteraadsbesluit over de goedkeuring van de projectnota voor de ombouw van de primaire gewestweg N42 in Oosterzele, is verworpen door waarnemend gouverneur Didier Detollenaere.

Op 25 februari dienden de raadsleden een klacht in tegen het gemeenteraadsbesluit dat op 13 december werd goedgekeurd. Zij vonden dat de ontwerpnota die werd voorgelegd onvolledig was en er een gebrek aan communicatie met de buurtbewoners was geweest. Zij hadden ook een brief over mogelijke onteigeningen gekregen, voor de nota door de gemeenteraad was goedgekeurd. Maar waarnemend gouverneur Didier Detollenaere verwerpt de klachten. Hij raadt het gemeentebestuur wel aan om de verkeerscommissie maximaal te betrekken in het verdere verloop van de procedure. “Deze nota is een beleidskeuze waar ik in mijn ambt niet kan tussenkomen. Het gaat ook over de verderzetting van een startnota die rekening hield met de feedback van een infomarkt voor de bevolking. Het is dus nog geen definitief besluit”, zegt waarnemend gouverneur Detollenaere.

Niet definitief

In de plannen voor de heraanleg van de N42 moeten ook nog verschillende studies, een milieu-effectenrapport, een ruimtelijk uitvoeringsplan, technische plannen en vergunningen worden opgemaakt of aangevraagd. Er volgt dit voorjaar ook nog een tweede infomarkt in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer. “Ik heb het gemeentebestuur verzocht om de nodige aandacht te schenken aan een degelijke communicatie.”

De N42 wordt een primaire weg met een maximumsnelheid van 90 per uur waar ook landbouwverkeer is toegelaten. Het zal dus zeker geen autoweg worden zoals gevreesd. Er worden ook (fiets)tunnels voorzien en verkeersveilige maatregelen. Over de mogelijke onteigeningen zijn de eigenaars reeds op de hoogte gebracht en wordt later ook over gecommuniceerd. Mobiliteit, veiligheid en leefbaarheid staan voorop in de projectnota die werd goedgekeurd. Door het verwerpen van de klacht blijft deze de basis vormen van de verdere studies en uitwerking van het project.