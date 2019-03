Waardevolle begrafeniskoets voorlopig gespaard bij instorting: “We kunnen ze nog niet weghalen” Wouter Spillebeen

18 maart 2019

11u33 1 Oosterzele De loods van Marc Garez uit Scheldewindeke is voor een groot deel ingestort, maar de antieke begrafeniskoets die erin staat, blijft voorlopig gespaard. Door graafwerken bij de buren zouden de zijmuur van de loods onstabiel gemaakt hebben. “En de muur blijft maar wegzakken.”

In de nacht van zaterdag op zondag begaf de zijmuur van de loods in de Lange Munte het ineens. Op de aanpalende bouwwerf is een kelder uitgegraven. De loods werd gestut en er wordt grondwater weggepompt, maar volgens eigenaar van de loods Marc Garez is dat niet afdoende. “Er welde toch genoeg grondwater op, waardoor de muur onstabiel werd”, vermoedt hij. De muur zakte weg in de bouwput en het dak van de loods dreigde het ook te begeven.

De brandweer stutte het dak zo goed en zo kwaad mogelijk, maar de muur bleef zondag verder verzakken. “Uiteindelijk hebben we zelf nog van aan de achterkant elke balk van het dak gestut”, vertelt Marc. “De brandweer durfde daar eerst niet komen, maar we hebben het gedaan.”

Marc wil vooral dat de antieke begrafeniskoets ongeschonden uit de loods kan gehaald worden. “Die is enorm waardevol, ze werd al in verschillende films gebruikt. Er staan ook feesttenten en ander feestmateriaal in de loods, maar de koets is het meest waardevolle. We kunnen ze niet weghalen omdat de loods nog niet stabiel genoeg is.”

Koelbloedig

Toen Marc en zijn vrienden de loods verder stutten, konden ze vaststellen dat de koets voorlopig veilig is, maar het gevaar is nog niet geweken. “De stenen blijven maar verder zakken. Nu hebben we via de politie en de burgemeester een aannemer opgevorderd. Die komt samen met een stabiliteitsexpert kijken wat we kunnen doen.”

Marc is nog steeds onder de indruk van de gebeurtenissen, maar blijft koelbloedig. “Het was echt schrikken toen ik de muur zag. Toen we de bouwheer van hiernaast ’s morgens vroeg belden, was hij er ook niet goed van. Ik neem hem in elk geval niets kwalijk. Hopelijk komt het nu snel in orde.”

Voor de loods staat een huis dat voorlopig gespaard bleef. “Het huis wordt ook alleen gebruikt als opslagplaats, maar gelukkig is daar nog geen schade”, zegt Marc.