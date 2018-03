VW Gijzel bouwt nieuw complex VOETBALCLUB HERLEEFT WEER NA ZWARE WINDHOOS DIDIER VERBAERE

19 maart 2018

02u40 0 Oosterzele Vijf jaar na een rampzalige en verwoestende windhoos, bouwt VW Gijzel Oosterzele een nieuw complex aan het Hogeveld. De kantine, kleedkamers en tribune van de voetbalclub werden toen op 5 februari 2013 omvergeblazen. Na vijf jaar werken, geld inzamelen en plannen, kan de club weer vooruit kijken.

De windhoos verraste vijf jaar geleden de bewoners van Dorp en Achterdries en omliggende straten in hun slaap en trok een spoor van vernieling door de gemeente. Over een strook van enkele tientallen meters breedte, werd alles weggeblazen bij een enorme valwind. Uiteindelijk raakten 96 woningen beschadigd en zelfs negen onbewoonbaar. De schade werd geraamd op 2,8 miljoen euro. Slechts een deel van de schade werd door het rampenfonds vergoed. Ook de voetbalclub deelde toen zwaar in de klappen. Na de storm bleef van de accommodatie van het toenmalige KSC Oosterzele niet veel meer over. De kantine lag in stukken verspreid over de voetbalvelden en enkel de toog stond nog recht na de doortocht. Na een succesvolle benefietavond en met steun van sponsors en sympathisanten werd een tijdelijke kantine gebouwd. Alle glas werd zorgvuldig uit het gras gehaald en de terreinen werden opnieuw ingezaaid zodat de club kon blijven voetballen.





Kampioen

Met succes want na een fusie met Voorwaarts Gijzenzele speelde de club kampioen in 2016-2017. "Vijf jaar na de ramp ziet onze club licht aan het eind van de tunnel. Na de tijdelijke intrek in containers en vele fund raising-activiteiten komt nu een volledig nieuw voetbalcomplex", weet voorzitter Chris Govaert van Voorwaarts Gijzel Oosterzele. Er komt een nieuwe kantine met moderne kleedkamers.





"We hebben niet stilgezeten na de windhoos, maar hebben dankzij vrijwilligers en private investeerders de nodige fondsen gevonden om dit project op te starten. Het totale kostenplaatje is interne keuken, maar alles, ook de aankoop van de terreinen, wordt 100 procent met eigen middelen gefinancierd. De bouwaanvraag voor ons nieuwe voetbalcomplex is sinds enkele weken aan de gemeente overgemaakt. Na een positief advies verwachten wij de eerste graafmachines net na het seizoen. Tegen de start van het seizoen 2018-2019 hopen we klaar te geraken. Met de inzet van een hele ploeg medewerkers die zich belangeloos inzetten voor onze vereniging, kunnen we bergen verzetten. We willen met een moderne infrastructuur de verdere basis leggen van een stabiele club in tweede provinciale en de jeugdploegen de kans geven in optimale omstandigheden te groeien. Het is vandaag in het huidige provinciaal voetbal niet evident om te investeren. Wij bewijzen dat het kan en kijken hoopvol naar de toekomst", besluit een fiere voorzitter.