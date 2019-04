Vlaamse regering investeert 5,7 miljoen euro in waterzuivering Aquafin in Oosterzele Didier Verbaere

12 april 2019

18u12 0 Oosterzele De Vlaamse regering heeft het licht op groen gezet voor twee grote projecten voor riolering en waterzuivering in Oosterzele. Samen met Aquafin worden middelen vrijgemaakt voor het project Gaversesteenweg in Scheldewindeke, dat opgenomen werd in lokaal pact. In totaal wordt meer dan 5,7 miljoen geïnvesteerd.

“De Vlaamse regering keurde specifiek voor dit dossier budgetten goed voor de driehoek Stationsstraat, Streekt en Gaversesteenweg en de Peperstraat voor een bedrag van 2.334.258 euro en 3.381.956 euro voor een gescheiden rioleringsstelsel in het tweede deel van de Gaversesteenweg en de Hauwestraat”, verduidelijkt schepen Christ Meuleman.

Samen met de projectverantwoordelijke hoopt Oosterzele begin volgend jaar klaar te zijn met het voorontwerp zodat er eind 2021 of begin 2022 kan aanbesteed worden. Daarna kan de uitvoering van de werken starten in verschillende fasen. “Dat zal in overleg met de bewoners gebeuren”, zegt Meuleman. Het gemeentebestuur werkt ondertussen verder aan de dossiers voor de afkoppeling van Landskouter en de aanleg van een collector aan Kwaadbeek en Hooimeersbeek. “Ook hier proberen we dit in 2 fasen opgedeeld en goedgekeurd te krijgen. Op die manier zouden we Merebaaistraat, Kwaadbeek en Kleistraat het eerst willen uitvoeren zodat tevens de bovenbouw van voornoemde straten kan aangepakt worden. Zo willen wij ook dit project betaalbaar en haalbaar maken”.