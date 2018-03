Verlenging inruilen afvalstickers 16 maart 2018

Inwoners van Oosterzele kunnen nog tot vrijdag 30 maart niet gebruikte stickers voor afvalophaling inruilen bij het gemeentebestuur. Op de gemeenteraadszitting vroegen oppositiepartijen Open Vld Plus en Groen om de periode te verlengen. "Net omdat nog heel wat inwoners over stickers beschikken die wat geld waard zijn. En omdat de regeling de eerste weken niet zo vlot verliep, waardoor de inwoners niet allemaal in staat waren om de ruil tijdig te doen", stelde raadslid Filip Michiels. Een vraag die nu door het gemeentebestuur van Oosterzele werd ingewilligd.





Stickers terugbrengen kan bij de Dienst Financiën op Gootje in Balegem of in het gemeentehuis op Dorp. (DVL)