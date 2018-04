Verdronken kajakker wordt zaterdag begraven 11 april 2018

David Verhelst, de 28-jarige Balegemnaar die afgelopen zaterdag om het leven is gekomen tijdens een kajaktocht op de Lesse in Dinant, zal zaterdag om 11.15 uur begraven worden in de Sint-Martinuskerk van Balegem. David was samen met familie op weekend in de Ardennen. Plots verloor hij in het onstuimige water het evenwicht in zijn kajak en belandde hij in het water. Vermoedelijk raakte hij met zijn hoofd een steen, waardoor hij het bewustzijn verloor. De man laat een dochtertje en een zwangere vriendin na. (JEW)