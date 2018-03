Veiligheidspaaltjes Pelgrim zijn hinderpaaltjes 16 maart 2018

02u49 0

De metalen beugels die zorgen voor de veiligheid van schoolkinderen aan de oversteekplaats op Pelgrim in Scheldewindeke, vormen ook een hinderpaal voor het verkeer. De beugels worden om de haverklap omvergereden door vrachtwagens die indraaien richting Balegem. Gemeenteraadslid Filip Michiels (Open Vld Plus) kaartte het probleem al in januari aan. "Hopelijk wil Wegen en Verkeer dit bekijken. Het voetpad is heel breed, dus de paaltjes achteruit plaatsen moet mogelijk zijn", zegt Michiels.





"Klopt niet", antwoordde schepen van openbare werken Christ Meuleman (CD&V). "Als we de beugels achteruit plaatsen, dan bestaat het risico dat kinderen en voetgangers het voetpad tussen de beugels en de straat nemen. Als er dan een vrachtwagen te ver uitdraait, hebben we geen kapot paaltje maar een dood kind. AWV werkt nu een voorstel uit om de paaltjes achteruit te plaatsen en de ruimte ervoor af te sluiten".





(DVL)