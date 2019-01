Veel hinder na ongeval op N42: één lichtgewonde Jeffrey Dujardin

14 januari 2019

15u16 0 Oosterzele Op de Wettersesteenweg (N42) ter hoogte van Gijzenzele is deze namiddag rond 14.30 uur een ongeval gebeurd. Een vrachtwagen en twee personenwagens reden op elkaar in, met alle gevolgen van dien.

Een van de personenwagens belandde in de gracht, de andere voertuigen versperden beide richtingen. Er raakte één persoon lichtgewond, maar het ongeval veroorzaakt zware hinder. De weg is versperd tussen de Schoolstraat en de Gijzenzelestraat in beide richtingen. Hierdoor is de afslag aan het rondpunt ter hoogte van de E40 afgesloten, waardoor een file is ontstaan op de E40 aan de afrit Wetteren richting Brussel. Het verkeer wordt omgeleid. Momenteel worden de voertuigen getakeld, het lijkt erop dat de hinder tegen de avondspits achter de rug zal zijn.