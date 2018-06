Vanaf volgend jaar digitaal inschrijven voor vakantiekamp 08 juni 2018

02u45 0

Inwoners van Oosterzele kunnen binnenkort digitaal inschrijven voor het vakantie-aanbod van de dienst sport, jeugd en buitenschoolse kinderopvang. Het voorstel kwam van oppositieleden Filip Michiels en Ruben De Gusseme (Open Vld plus) en werd unaniem goedgekeurd. "Ouders stonden bij de recentste inschrijfdag uren in de rij om een volgnummer te trekken en dienden nadien nog een uur te wachten vooraleer de inschrijvingen echt van start gingen. Dit is niet meer van deze tijd", zegt Michiels. Het gemeentebestuur van Oosterzele gaat nu een projectcoördinator aanstellen die een dergelijk gebruiksvriendelijk programma op de website kan zetten, met bescherming van de privacy. Het systeem moet operationeel zijn voor de inschrijvingen van krokus- en paasvakantie 2019. (DVL)