Uitbaatster (62) en serveerster bont en blauw geslagen bij brutale overval in ’t Hof van Oranje Jeffrey Dujardin en Frank Eeckhout

26 maart 2019

22u42 3 Oosterzele In het bekende ’t Hof van Oranje aan de Oudenaardsesteenweg, op de grens van Zottegem met Oosterzele, is maandagavond om 23.45 uur een brutale overval gepleegd. Uitbaatster Eliane Feliers zat samen met een serveerster na sluitingstijd enkele minuten neer toen vijf gemaskeerde mannen binnenstormden. “Alles gebeurde zo snel”, zegt Eliane (62).

Eliane Feliers (62) groet dinsdagavond alle klanten zoals normaal, een fiere madam die klaarstaat voor iedereen. Wat de meeste mensen die avond niet weten is wat er een kleine 24 uur eerder gebeurde. “Het was rond 23.45 uur”, zegt Eliane. “Ik zat nog geen vijf minuten neer met mijn serveerster toen we lawaai hoorden achteraan. Voor we het goed en wel beseften, stormden vijf gemaskerde mannen, kleerkasten, ons restaurant binnen.”

Bivakmutsen

“Ze kwamen langs de ingang aan de parking. Helemaal in uniform, zoals die speciale eenheden van de politie, met zwarte bivakmutsen. Ze trokken mij over mijn bureau aan de kassa, de tafel vloog opzij. We werden allebei meegesleurd naar achter.”

Eliane bleef kalm en wilde hen de inhoud van de kassa geven. “Ze wilden die niet, ze namen ons mee naar boven, waar de kluis stond.” De overvallers waren dan ook duidelijk goed voorbereid, ze wisten waar de meest waardevolle dingen lagen. Om die te krijgen, gebruikten de mannen brutaal geweld: ze schopten en sloegen Eliane en haar serveerster, trokken aan hun haren en stonden met hun voet op hun hoofd. “Ze wilden de inhoud van de kluis, waar veel spaargeld en juwelen inzaten. Die namen ze mee en ze vertrokken. In een klein half uur was het voorbij.”

Het parket van Oost-Vlaanderen is een onderzoek gestart. “Dit zijn we niet gewoon in Oosterzele”, zegt korpschef Yves Asselman van de politiezone Rhode & Schelde. Hij gaat alvast extra patrouilles inzetten. Dat de twee vrouwen de hel zijn doorgegaan, dat is duidelijk. Tijdens een vlot gesprek met een klant haalt Eliane dinsdagavond nog een pluk losgetrokken haar uit haar kapsel, maar ze blijft fier en bedient iedereen met een glimlach. Over het geweld wil ze niet veel kwijt. “Ze moeten niet terugkomen, ik heb niks meer”, zegt ze.

Eliane is de Rambo van de horeca Klant van ’t Hof van Oranje

Dat Eliane er vandaag staat, verbaast vele klanten niet. “Ze is de Rambo van de horeca”, zegt een klant met een knipoog. Het restaurant bestaat al 60 jaar, dat werd op 15 januari ook goed gevierd. Nochtans was de bazin pas op 2 december onder het mes geweest, de dokters hadden een hersentumor gevonden bij haar. Niet in haar zaak staan, dat was voor haar de hel. “Ze hebben mij vastgebonden aan mijn bed, omdat ik na enkele dagen al wilde vertrekken.” Maar ze liet zich niet kennen, zeven dagen later zat ze weer aan haar bureautje aan de ingang. En zo ook nog geen dag na de brutale overval: ze gaat van de ene tafel naar de andere, geeft haar trouwe klanten een knuffel of kus. “Altijd welkom”, zegt ze met een glimlach bij het afscheid.