Twintiger krijgt boete van 2.000 euro na sturen zonder rijbewijs 23 mei 2018

De 27-jarige D. V. uit Oosterzele is veroordeeld tot een geldboete van 2.000 euro nadat hij tijdens een rijverbod achter het stuur werd betrapt. Ook was hij ook nog eens met zijn gsm bezig. "Mijn vrouw kon de kinderen uitzonderlijk niet gaan ophalen wegens ernstige tandpijn, waardoor ik in de bres ben gesprongen", vertelde de man. "Een stomme zet", repliceerde de politierechter. "Je had veel beter een taxi gebeld." Zij legde hem naast de geldboete ook nog 6 maanden rijverbod op. Zijn rijbewijs krijgt hij bovendien pas terug na het opnieuw slagen in het theoretisch en praktisch rijexamen én medische en psychologische proeven. (TVR)