The Rolls geïnspireerd door Bukowski Didier Verbaere

02 december 2018

13u01 0

The Rolls spelen op vrijdag 7 december een concert in de Heemkring in Moortsele. Ze brengen er songs met als inspiratiebron teksten en quotes van schrijver Charles Bukowski met een stevige scheut rock & roll. The Rolls dat zijn Derek, Bruno Deneckere, Mario Vermandel en Tony Gyselinck. Het concert start om 20.30 uur en tickets kosten 12 euro. Plaatsen beperkt dus best reserveren via jpfack@telenet.be. Een organisatie van Jean Pierre Fack en Heemkring Moortsele.