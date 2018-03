Ter Blomme haalt Annelien Coorevits in huis 24 maart 2018

Decoratie, geschenken en juwelenzaak Ter Blomme in Balegem gaat haar vijfde jaar in met een gloednieuw en uitgebreid interieur en haalt in primeur de nieuwe een eerste kledingcollectie Miracles van ex-Miss België Annelien Coorevits binnen.





Zij kwam persoonlijk naar de opening afgezakt om haar eerste zomerlijn voor te stellen. Kaat van Der Poorten en Filip Reynaert bouwden Ter Blomme eigenhandig op en is ondertussen uitgegroeid tot de speciaalzaak in de streek voor decoratie en geschenken.





Bijzonder trots

Ook de gepersonaliseerde spulletjes en knuffels in de babyafdeling worden zeer gesmaakt bij een groot publiek. Je vindt er gebreide knuffellapjes, knuffels en pantoffeltjes van Happy Horse, geboortegeschenken en geurkaarsen, en leuke juwelen van diverse ontwerpers. "Ik ben altijd heel creatief geweest en heb een passie voor mode en accessoires en decoratie en geuren", vertelt Kaat, die haar job als laborante opgaf voor haar passie.





In haar zaak verkocht ze ook al de juwelenlijn van Annelien Coorevits. "We zijn bijzonder trots dat we nu ook haar eerste kledinglijn kunnen aanbieden", gaat Kaat verder. Je kan de vernieuwde zaak en de nieuwe kledinglijn dit weekend allemaal ontdekken tijdens de opendeuren in de Poststraat 36 in Balegem, doorlopend van 10 tot 19 uur. (DVL)