Superkinderdag met Maya De Bij 22 juni 2018

De jeugddienst van Oosterzele houdt een Superkinderdag op zondag 24 juni met als thema Beestenfeest. Van 13 tot 17 uur is iedereen welkom in de speeltuin aan sporthal De Kluize in de Sportstraat in Scheldewindeke. Kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen er terecht in een schminkstand, een kinderkapsalon, op de kinderboerderij of op een springkasteel. Er zijn ook ijsjes en je kan cupcakes maken. Van 14 tot 16 uur kan je met Maya De Bij op de foto. Inschrijven hoeft niet en het evenement is gratis. Wie met de fiets komt, krijgt een gadget. (DVL)