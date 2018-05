Roemeense smoesjesmakers klemgereden op N42 16 mei 2018

Een Opel Omega met Roemeense kentekenplaat en twee inzittenden werd gisterenvoormiddag klemgereden op de Wettersesteenweg in Oosterzele. Het duo wist even voordien met een smoesje binnen te raken in een huis in de Gentsestraat in Burst. De bewoners konden de twee buiten werken en alarmeerden de politie. Daardoor verwittigde het BuurtInformatieNetwerk alle aangeslotenen en waren de omliggende politiezones alert. Toen een patrouille de wagen opmerkte toen die richting E40 in Wetteren reed, werd hij gestopt. De inzittenden werden verhoord. Aangezien niets gestolen werd, mochten ze beschikken. (KMJ)