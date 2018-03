Ritje zonder rijbewijs komt jongeman duur te staan 15 maart 2018

De 21-jarige L. D. uit Oosterzele kreeg in de Oudenaardse politierechtbank een geldboete van 1.000 euro en 38 dagen rijverbod opgelegd nadat hij een ritje met de wagen maakte, zonder over een rijbewijs te beschikken. De bestuurder kwam in het vizier van een politiepatrouille in Zottegem nadat hij geen voorrang verleende. "Het was de eerste keer dat ik de baan op ging met de wagen. Ik kende alle verkeersregels dan ook nog niet", gaf de jongeman met schaamrood op de wangen toe.





(TVR)