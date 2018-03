Religie en samenleving 08 maart 2018

In de bibliotheek van Scheldewindeke organiseert het Davidsfonds de lezing Religie en Samenleving door moraalfilosoof professor Patrick Loobuyck. Welke plaats geven we religies in onze samenleving? Hoe slagen we erin om mensen van verschillende godsdiensten te laten samenleven? En wat is de rol van de overheid daarbij? Een lezing in het kader van de Nacht van de Geschiedenis op dinsdag 20 maart om 20 uur. Inschrijven via www.vormingplusgent-eeklo.be, of via info.gent.eeklo@vormingplus.be en op 09/224.22.65 voor 18 maart.





