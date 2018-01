Reddende pastoor Wackens krijgt straat 02u51 0

De gemeenteraad van Oosterzele heeft de nieuwe straatnaam Pastoor Wackensstraat definitief vastgesteld in de verkaveling aan de Sint-Kristoffelstraat. Pastoor Carolus Constant Wackens kon op 9 september 1914 door zijn tussenkomst 88 Dendermondenaren van het Duitse vuurpeloton redden. Honderden burgers werden toen vanuit Dendermonde naar Duitsland gedeporteerd. Een executiepeloton stond klaar om hen te fusilleren. Pastoor Wackens slaagde erin de bevelhebber ervan te overtuigen de gevangenen niet neer te schieten, maar onder zijn toezicht achter te laten in de patronage. Nadien liet de pastoor de gevangenen in groepjes vertrekken en redde zo hun leven. Burgemeester Johan Van Durme: "Omdat pastoor Wackens ook voor Dendermonde heel veel betekend heeft, heb ik de stad gevraagd om ook daar 'onze' Oosterzelenaar te eren." (DVL)