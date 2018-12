Raadsleden Oosterzele moeten uitgaven verkiezingen bewijzen Didier Verbaere

24 december 2018

12u39 3 Oosterzele De Raad voor Verkiezingsbetwistingen heeft maandagochtend vastgesteld dat Pieterjan Keymeulen en Jean Marie De Groote geen afgifte hebben gedaan van hun uitgaves als kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen in Oosterzele. Open Vld plus had hierover klacht ingediend bij de raad.

“De kamervoorzitter stelt vast dat de aangiftes van Pieterjan Keymeulen en Jean Marie De Groote niet werden ingediend. Ze werden nu aangemaand om die alsnog in te dienen bij de rechtbank en alle partijen hierover in te lichten. We kregen dus gelijk in onze klacht”, reageert Filip Michiels (Open Vld plus).

Zaak uitgesteld

Daarnaast waren er ook klachten over de campagnemiddelen die burgemeester Johan Van Durme en schepen Christ Meuleman (CD&V) gebruikten. Zij voerden volgens Open Vld plus onrechtmatig promotie via mails die ze kregen in de functie van hun ambt. En er waren ook opmerkingen over het inzetten van promotiewagens op de dag van de verkiezingen. Deze klachten werden nog niet behandeld. Open Vld plus vraagt de nietigverklaring van de verkiezingen en het schorsen van de mandaten van de betrokkenen. De zaak wordt door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen verder gezet op 3 januari om 14.30 uur.