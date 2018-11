Quiz Samana gewonnen met grootste onderscheiding Didier Verbaere

19 november 2018

Het team van Germain, Jenny, Christiane en Rolanda heeft de jaarlijkse quiz van Samana ziekenzorg in Oosterzele gewonnen. De quiz werd geleid door Julien De Meyer in De Appelaar in het voormalige Izoo. Er namen 13 ploegen van 4 personen deel en het winnende team behaalde grootste onderscheiding met 91 op 100 punten. Op de foto worden ze gefeliciteerd door het voorzittersduo Juliette en Rita.