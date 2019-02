Professor Johan Braeckman predikt de luiheid Didier Verbaere

01 februari 2019

In Leve de luiheid geeft Professor Dr. Johan Braeckman een uiteenzetting in de Culturele Kring Land Van Rhode in Oosterzele op vrijdag 15 februari waarom luiheid ook een deugd kan zijn . Luiheid is een negatief begrip. Het wordt in verband gebracht met vadsigheid, gemakzucht, onverantwoordelijkheid. Een luiaard is een nietsnut, een leegloper of een lamzak. In de christelijke traditie is luiheid zelfs een hoofdzonde, zoals hoogmoed, hebzucht en onkuisheid.

“De moderne mens heeft voor niets nog tijd, wordt gedreven door hebzucht en consumptie, en kampt steeds meer met depressies en burn-outs. Misschien kan een welbegrepen vorm van luiheid een alternatieve vorm van levenskunst zijn”, zegt de hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit Gent. Braeckman is een Vlaamse filosoof, geboren in Wetteren in 1965. Hij promoveerde tot doctor in de wijsbegeerte aan de Universiteit Gent in 1997. Em. prof. dr. Etienne Vermeersch was zijn promotor. Later zou hij diens assistent worden en vandaag wordt hij aanzien als zijn opvolger als filosoof en geweten van Vlaanderen. Op vrijdag 15 februari is hij te gast bij de Culturele Kring Land van Rhode in Zaal Izoo op het Dorp in Oosterzele om 20 uur. Leden betalen 5 euro, niet leden 7 euro.