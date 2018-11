Priester doet oproep naar getuigen na diefstal van waardevolle kelk Wouter Spillebeen

16u55 2 Oosterzele In de kerk van Scheldewindeke zijn twee cibories, de kelken waarin hosties bewaard worden, gestolen. Vooral de grote kelk die dateert uit de 17de eeuw is zeer waardevol. Priester Renaat De Paepe plaatste een oproep naar getuigen op facebook.

“Zondag hebben we gemerkt dat de grote ciborie verdwenen was”, vertelt De Paepe. “Enkel bij de viering halen we die boven. Maar zondag was de ciborie verdwenen, net als een kleinere.”

Waardevol

De kelk is op het deksel versierd met drie hoofden en een wereldbol met een kruis. Ook de voet is rijkelijk versierd. Er staat een eigendomsinscriptie op van de kerk en het objectnummer POV.0185.0077. “De ciborie heeft naast een grote waarde ook een emotionele waarde voor de parochie”, stelt de priester. “Alles kan vervangen worden, maar het is een voorwerp van ons allemaal. Het is een kunstwerk.”

Wanneer de dief precies met de cibories aan de haal ging, is niet volledig duidelijk. “Er zijn voorlopig nog geen getuigen. Het kan woensdag, donderdag of zaterdag gebeurd zijn. We willen deze waardevolle kerkschat graag terugvinden.” Wie inlichtingen kan verschaffen over de dader of het tijdstip van de diefstal, kan contact opnemen met de politie op het nummer 09/363 71 71.