Politierechter verklaart druggebruiker voorgoed ongeschikt om voertuig te besturen LDO

16 november 2018

11u22 0 Oosterzele Een 29-jarige man uit Oosterzele kroop op 13 januari 2018 onder invloed van cocaïne en amfetamine achter het stuur. Hij werd betrapt door de politie, die ook vaststelde dat de man zijn gordel niet droeg.

Uit het onderzoek dat daarop volgde, bleek de man een zware druggebruiker te zijn. In de politierechtbank beweerde hij dat dat verleden tijd is. “Ik ben me ervan bewust dat ik dom ben geweest, maar ondertussen ben ik gestopt met drugs te gebruiken”, verklaarde hij. De politierechter was niet overtuigd en legde de man een boete van 1.920 euro, een rijverbod van drie maanden en de vier proeven op. Ze maakte ook toepassing van artikel 42 van de verkeerswet, waardoor hij ongeschikt is verklaard om een voertuig te besturen. De man mag nooit meer rijden, tenzij hij kan bewijzen dat hij wel lichamelijk en geestelijk geschikt is.