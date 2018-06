Pedofiel (66) riskeert extra celstraf voor wapenbezit 22 juni 2018

03u12 0 Oosterzele Een bejaarde man (66) uit Oosterzele die in maart nog veroordeeld werd tot negen jaar cel omdat hij zijn kleindochters maandenlang misbruikte, riskeert een bijkomende straf voor verboden wapenbezit.

Bij de huiszoeking in het kader van de pedofiliezaak troffen de speurders vlindermessen, een vuurwapen en munitie aan. Volgens de beklaagde had hij nooit kwade bedoelingen en is hij enkel een verzamelaar. Daarom vraagt zijn advocaat ook om geen bijkomende celstraf op te leggen. "Daarbij is de kans reëel dat mijn cliënt niet meer vrij komt. Op zijn leeftijd negen jaar cel krijgen, dan kan het voorbij zijn."





De beklaagde was niet aanwezig, omdat er door de stakingen onvoldoende personeel voorhanden was om gevangenen over te brengen naar het gerechtsgebouw. (OSG)