Open Vld wil speelplaatsen scholen open voor jeugdbewegingen Didier Verbaere

15 november 2018

17u30 3 Oosterzele Open Vld Plus dient op de gemeenteraad van 21 november een voorstel in om de schoolspeelplaatsen in Oosterzele avontuurlijker in te richten en ook open te stellen voor de jeugdbewegingen in de gemeente.

“De jeugdbewegingen in Oosterzele zijn erg succesvol. Een aantal onder hen zijn dan ook op zoek naar extra speelplekken. Daarom willen we scholen stimuleren hun speelplaats open te stellen voor het jeugdwerk”, zeggen fractieleider Filip Michiels en gemeenteraadslid Ruben De Gusseme.

In heel Vlaanderen blijven heel wat schoolspeelplaatsen en open ruimtes van scholen leeg na de schooluren en in het weekend. “Ook in Oosterzele kunnen de schoolruimtes en speelplaatsen nog optimaler benut worden. Een aantal scholen wordt al gebruikt door verenigingen, maar die kaart kan nog meer getrokken worden”, stelt Michiels. De Vlaamse regering lanceerde begin november een oproep voor scholen met als thema: bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen. Ze voorziet 1 miljoen euro hiervoor met een maximum van 15.000 euro per (school)project.

“Een mooie opportuniteit om subsidies binnen te halen om ook in Oosterzele de speelplaatsen beweegvriendelijker te maken en extra speelruimte te creëren voor onze jeugdbewegingen in het weekend.” De oppositiepartij zet het principevoorstel woensdag 21 november op de agenda van de gemeenteraad. Niet enkel voor de scholen van het gemeentelijke onderwijs, maar ook voor samenwerking met andere netten. Aanvragen voor subsidies moeten ingediend worden tegen 22 februari 2019.