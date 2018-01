Open Vld wil mening burgers horen 23 januari 2018

Open Vld Plus trekt met een enquête naar de inwoners van Oosterzele. Ze willen met de campagne 'Wat wil jij voor Oosterzele' de bewoners betrekken in hun programma voor de verkiezingen. "Inspraak en participatie mag geen show zijn. Geen schijnparticipatie waar inwoners enkel kunnen horen wat de burgemeester en zijn schepencollege onder elkaar beslist hebben. We willen samen met de inwoners het gemeentelijk beleid cocreëren", zegt Filip Michiels. Hij werd tijdens de nieuwjaarsreceptie naar voren geschoven als lijsttrekker en kandidaat-burgemeester. Michiels is gemeenteraadslid sinds 2007 en werkt als raadgever op het kabinet van minister van Jeugd Sven Gatz. Naast liberalen staan ook progressieven en onafhankelijken op de lijst van Open Vld Plus.





(DVL)