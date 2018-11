Open Vld plus wil meerderheid breken via Raad voor Verkiezingsbetwisting Nietigverklaring van de verkiezingen en mandaten burgemeester Van Durme en schepen Meuleman gevraagd Didier Verbaere

28 november 2018

19u50 0 Oosterzele Open Vld plus heeft klacht ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen over de geldigheid van de verkiezingen in Oosterzele. Ze vragen om de uitslag van de verkiezingen ongeldig te verklaren en het mandaat van burgemeester Johan Van Durme en schepen Christ Meuleman (CD&V) te schrappen. Ook raadsleden Elsy De Wilde, Pieterjan Keymeulen en Jean Marie De Groote bezondigden zich volgens Open Vld tegen de regels op de verkiezingsuitgaven.

“Er zijn tal van handelingen vastgesteld die de verkiezingscampagne hebben verstoord en dus wellicht een reeële invloed hebben gehad op de uitslag en de zetelverdeling in Oosterzele”, zegt Filip Michiels, fractieleider van oppositiepartij Open Vld plus. Het kartel van CD&V/N-VA behaalde op 14 oktober 50 procent van de stemmen en behield nipt de absolute meerderheid met 12 op 23 zetels. “Er waren slechts 229 stemmen verschil om de meerderheid te breken. Daarom willen we dat de Raad voor Verkiezingsbetwisting deze onregelmatigheden nauwkeurig bekijkt”, aldus Michiels.

Inbreuk op privacy

In haar betoog wijst Open Vld plus op de wet op de schending van de privacy. Volgens de partij hebben leden van de meerderheid de persoonsgegevens van inwoners gebruikt in de verkiezingscampagne. Ze bewijzen dit met gepersonaliseerde brieven die werden verstuurd naar inwoners van de gemeente.

“Kort voor de verkiezingen heeft burgemeester Johan Van Durme een grootschalige mailcampagne gevoerd naar inwoners met vraag om steun. Enkele inwoners hebben hierover zelfs klacht ingediend bij de autoriteiten voor de gegevensbescherming”, aldus Michiels. “Er werden ook veel persoonlijke kaarten verstuurd naar bewoners. Op die manier wekt de burgemeester de indruk dat hij persoonlijk is tussengekomen in een dossier om de bewoners te helpen. Het gaat over het onderhoud van openbaar groen, het aanpassen van verkeersmaatregelen of het aanbrengen van grint in bepaalde straten”, aldus Michiels. Hij verwijt ook schepen Christ Meuleman van het misbruiken van persoonsgegevens in mails. Ook de SMS campagne van burgemeester Johan Van Durme vindt Michiels een brug te ver. “Eén week voor de verkiezingen stuurde de burgemeester leugens rond dat wij een voorakkoord zouden gehad hebben met Groen. Twee leden van onze partij hebben zelfs klacht ingediend voor laster en eerroof”.

Onvolledige aangifte uitgaven

Er zou ook een onvolledige aangifte van de verkiezingsuitgaven zijn van bepaalde kandidaten. “Er is geen aangifte door kandidaat Pieterjan Keymeulen en Jean Marie De Groote en de aangifte van schepen Meuleman en burgemeester Van Durme is onvolledig. Alles wijst erop dat ze meer hebben gespendeerd dan toegestaan”, besluit Michiels. Burgemeester Johan Van Durme zat in zitting van de politieraad en was niet bereikbaar. Schepen Christ Meuleman weerlegt de aantijgingen maar kreeg de klachtenbudel nog niet onder ogen. Hij wil deze eerst grondig bestuderen. “Maar wij hebben nooit persoonsgegevens van inwoners gebruikt om campagne te voeren en elke uitgave is aangegeven”, reageert hij kort. De Raad voor Verkiezingsbetwistingen heeft nu 40 dagen om uitspraak te doen.