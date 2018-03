Op zoek naar adoptiebewoners groene plekjes 06 maart 2018

Oosterzele krijgt 84.000 euro steun uit het Europese Leader Fonds voor het project 'Beleef(de) Plekjes'. "De gemeente telt heel wat plekjes groen die er ongebruikt bijliggen, maar waar potentieel inzit. Maar alleen kunnen we dit niet. Daarom vroegen en kregen we steun van het Leader Fonds. Met dit project willen we nieuwe en oude bewoners samenbrengen. Dat kan door ze samen zorg te laten dragen voor een groene ontmoetingsplaats in hun buurt of deelgemeente", zegt eerste schepen Christ Meuleman (CD&V). Oosterzele zoekt buurtbewoners en -comités die zich willen ontfermen over zo'n stuk groen. De gemeente zal de externe begeleiding betalen en middelen ter beschikking stellen voor de inrichting van de 'Beleef(de) Plekjes'. Zo denkt Meuleman aan de aankoop van een materiaalkit op wielen. "We hebben 13 plekjes, ook aan de Klepmolen of de Duivelskapelweg, in gedachten." (DVL)