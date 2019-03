Oosterzele warmt op voor klimaatgezonde acties Didier Verbaere

28 maart 2019

17u23 0 Oosterzele De gemeente Oosterzele stapt mee in het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen. Hiermee engageert de gemeente zich samen met 20 andere steden en gemeentes om de klimaatproblematiek intergemeentelijk en met een langetermijnvisie aan te pakken. Eerste stap is een eigen klimaatplan met horizon 2030.

Dertien andere lokale besturen uit de regio engageerden zich in 2017 al in het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen om tegen 2030 40 procent minder CO2 uit te stoten. Met ondersteuning van SOLVA, Streekoverleg en de Provincie Oost-Vlaanderen werd op 1 jaar tijd een regionaal klimaatactieplan opgemaakt. Dit ambitieuze klimaatplan staat nu klaar om uitgevoerd te worden.

“Voor de gemeente Oosterzele is het officiële engagement voor het klimaat helemaal nieuw. Nog dit jaar zal de gemeente het Burgemeestersconvenant ondertekenen, een klimaatplan opmaken met maatregelen die tegemoetkomen aan doelstellingen. Een duurzame langetermijnvisie vormt hierbij de rode draad. Door ons engagement met het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen kunnen we expertise delen en maatregelen voorbereiden”, aldus de gemeente Oosterzele. Concrete acties worden later bekend gemaakt via het klimaatplan.

