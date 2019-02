Oosterzele krijgt nieuwe fietsverbinding en trage weg na afschaffing overweg Didier Verbaere

25 februari 2019

17u02 0 Oosterzele In Balegem worden de spoorwegovergangen Terstraeten en Apostelstraat afgeschaft. De gemeente Oosterzele voorziet alternatieven voor fietsers en voetgangers.

Infrabel schaft de komende jaren heel wat spoorwegovergangen in Vlaanderen af omwille van de veiligheid en stiptheid van het treinverkeer. Ook in Oosterzele gaan binnenkort twee overwegen in Balegem dicht. Infrabel zal hiervoor op korte termijn een bouwaanvraag indienen maar zorgt ook voor een alternatief.

“Toen Infrabel de eerste keer de plannen voor het sluiten van deze spoorwegovergangen kwam voorstellen was onze eerste bezorgdheid de bereikbaarheid voor de omwonenden te vrijwaren. Speciale aandacht ging hierbij naar het traag verkeer. Wandelaars en fietsers mochten niet de dupe worden van dit verhaal”, zegt schepen Christ Meuleman (CD&V).

Hij zat samen met de spoorwegbeheerder en kwam tot een compromis. “Door de aanleg van een verbinding tussen Walzegem en Kalle werd een mooi alternatief aangeboden. Ook aan de landbouwers in de onmiddellijke omgeving is gedacht. Het eerste deel van de wegenis, tussen Walzegem en de Apostelstraat, wordt ingericht als landbouwweg. Vanaf de Apostelstraat wordt over Terstraeten tot aan de Kalle een nieuwe trage wegverbinding gemaakt voor fietsers en voetgangers. Deze wordt aangelegd op de restgronden van Infrabel en een ondergrond in ternair mengsel. Geen volwaardig fietspad maar wel bruikbaar voor fietsers en voetgangers”, aldus Christ.

Na het zomerverlof starten de werken voor de aanleg van de trage verbinding voor fietsers en voetgangers. Het totaalproject moet afgerond zijn in 2020.