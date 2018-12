Oosterzele is 1.600 bomen rijker Didier Verbaere

10 december 2018

17u35

Tijdens de Dag van de Boseigenaar afgelopen zondag werden in Vlaanderen meer dan 5 hectaren nieuw bos aangeplant. Met de hulp van een 60-tal bos- en natuurliefhebbers werd Oosterzele 1600 planten rijker. Kersvers gedeputeerde voor Leefmilieu, Riet Gillis, loofde de inzet voor meer bos in de provincie en stak ook zelf een handje toe. Om alle aanwezigen te bedanken voor hun inzet, werd er afgesloten met een lekker aperitief. Het nieuwe bos werd aangeplant aan de Pastoor De Vosstraat. Heel wat particuliere eigenaars, vrijwilligers en de Vlaamse Bosgroepen trotseerden het slechte weer en zorgden ervoor dat Vlaanderen 13.675 bomen en struiken rijker werd. Met dit initiatief wilden de Bosgroepen de vele boseigenaars in Vlaanderen in de kijker zetten en waarderen voor hun inspanningen om hun bossen goed te beheren. Ongeveer 60 procent van de bossen is immers in privébezit en beheer.