Oosterzeelse RF Technologies is fabriek van de toekomst Didier Verbaere

06 februari 2019

19u54 0 Oosterzele RF-Technologies uit Oosterzele heeft deze avond in Kortrijk, samen met 9 andere bedrijven, de Factory of the Future Awards in ontvangst mogen nemen uit handen van minister-president Geert Bourgeois. Het gaat stuk voor stuk om innoverende en milieuvriendelijke fabrikanten.

“Deze productiebedrijven hebben stuk voor stuk bewezen dat ze internationale top zijn”, zegt Peter Demuynck, algemeen directeur van technologiefederatie Agoria Vlaanderen, die de prijzen uitreikt in samenwerking met Sirris, Fevia Vlaanderen, Fedustria Vlaanderen, Essenscia Vlaanderen, Centexbel, Catalisti en Flanders’ FOOD. Het gaat om bedrijven die investeren in digitalisering en in slimme productieprocessen maar ook doordacht omgaan met energie en materialen en aandacht hebben voor betrokkenheid en autonomie van haar medewerkers.

RF-Technologies op het industriepark in de Lange Ambachtstraat in Oosterzele werd in 1985 opgericht en stelt bijna 200 mensen te werk in België en Slowakije. Het bedrijf is gespecialiseerd in ventilatie en rookafvoer in bedrijven, openbare gebouwen, ziekenhuizen en scholen en dit in meer dan 25 Europese landen. Het gaat om producten in de passieve brandwering zoals ontrokingskleppen, brandwerende roosters, brandwerende platen of brandkleppen. In Kortrijk stonden ze samen op het podium met kleppers als de Colruyt Groep, Janssens farmaceutica en BMP Aerospace.